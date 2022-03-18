CHP'nin yoksulluğu araştırma teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Grubu’nun yoksulluğun araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi

ANKA'nın aktardıklarına göre, CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

“Yirmi yıla yakın AK Parti iktidarı döneminde yaşanan olumsuzluklar, yoksulluk, açlık sınırının çok ötesinde derin bir açmaza soktu Türkiye'yi ve bu süreçte beraberinde gelen işsizlik, halkın büyük bir kesimini yaşamdan âdeta kopardı. Bütün bunların sonucunda toplumsal refah düzeyi ve yaşam kalitesi cumhuriyet tarihî boyunca bu kadar büyük bir düşüşe sahne olmadı. Biz, Türkiye'de derin bir yoksulluğun ötesinde, müthiş bir açlığın olduğunu söylüyoruz ama gelin görün ki AK Parti yetkilileri, Türkiye'de yoksulluk sorununun olmadığını büyük bir pişkinlikle söyleyebiliyorlar. Bu, eskilerin deyimiyle: Halkın kahir ekseriyetinin fakru zaruret içinde olduğunun somut bir göstergesidir.”

“AK PARTİ YOKSULLUĞU PARTİ POLİTİKASI HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu, gençlerin aldıkları kredilerini ödeyemediklerini belirten Bingöl şunları ifade etti:

“Artık Türkiye'de yoksulluk konuşulmuyor, Türkiye'de açlık konuşuluyor, açlık… Yani pazar günleri pazarın son saatini bekleyip, köşelerden çıkıp pazar yerinde pazarın artıklarını toplayanların o görüntüleri bizim yüreğimizi acıtıyor. Bayat ekmek kuyruğuna giren o yaşlı büyüklerimizi görürken içimiz kan ağlıyor ama neylersiniz ki bütün bunlar söz konusuyken AK Parti'liler büyük bir rahatlıkla ‘Türkiye'de yoksulluk sorunu yok’ diyor. Çünkü AK Parti, yoksulluğu bir parti politikası hâline dönüştürdü yani AK Parti yoksulluktan besleniyor. Yoksulluğu derinleştirerek, onlara yaptıkları devletin sosyal yardımlarını siyaseten kendilerine mal edip buradan nemalanıyorlar."

“MUTLU AZINLIK, AK Parti KANATLARI ALTINDA BÜYÜYEN AK Parti PARTİLİLER”

Bingöl, “Bir grup mutlu azınlık var. AK Parti'lilerin yarattığı mutlu azınlıklar kimler? Haksız ve hukuksuz yere, hak etmeden, Kamu İhale Kurumu’nun yasalarını değiştirerek, tam 87 kez kendi yandaş müteahhitlerine o işleri peşkeş çektiler, mutlu azınlık onlar. Başka, kendi bürokratlarına birden fazla maaş vererek mutlu azınlık yarattılar, mutlu azınlık işte onlar. Mutlu azınlık kim? AK Parti kanatları altında büyüyen şanslı AK Parti’liler” dedi.

“TARİH ÖNÜNDE YARGILANACAKSINIZ”

Bingöl, “Siz bunu reddedeceksiniz, Cumhur İttifakı reddedecek ama bu kayıtlara giriyor ve bir gün gelecek, bu yoksullukla mücadele için verdiğimiz grup önerisini niçin reddettiğinizi sizin çoluk çocuğunuz, torunlarınız, Türkiye'nin o günkü koşullarını görüp utanacaklar. Eğer ‘yoksulluk yok’ diyorsanız siz haklısınız, bu kürsüden gelir sizden özür dileriz, ama yok biz haklıysak o zaman bunun gereğini yapmadığınız için tarih önünde de yargılanacaksınız” dedi.

CHP’nin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

ANKA