CIA'e bilgi sızdıran Çinli casus ifşa edildi

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Çin vatandaşının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

ABD ve Çin hattındaki gerilime yeni bir casus krizi daha eklendi. Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak gizli askeri bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) aktardığından şüphelenilen Çin vatandaşının ismini ifşa etti.

Soy ismi Zeng olarak açıklanan 52 yaşındaki zanlının, ismi belirtilmeyen bir askeri sanayi grubunda çalıştığı ve gizli bilgilere erişim yetkisinin olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre CIA için casusluk yaptığından şüphelenilen Zeng, işvereni tarafından İtalya'ya eğitim için gönderildiğinde oradaki ABD büyükelçiliğinde görev alan bir çalışan ile tanıştı.

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Zeng ve ABD’li yetkili, bir süre sonra akşam yemeğine çıkma ve opera izleme dahil birçok etkinliğe birlikte katılarak “yakın bir ilişki” kurdu.

İddialara göre, yakınlık kurduktan sonra ABD’li yetkili Zeng’e kendisinin bir CIA görevlisi olduğunu söyledi. Çin ordusuna ait gizli bilgileri aktarması karşılığında kendisine hem "büyük miktarda para" hem de “ABD'ye göç sözü" verildiği kaydedildi.

Bakanlık, casusluk faaliyetlerine dair kanıtlar elde edildikten sonra Zeng'e karşı "gerekli önlemlerin" alındığı söyledi. Soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Donanması'nda görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla tutuklanmıştı.