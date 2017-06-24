Çift cinsiyetli hükümlü açıkta kaldı

Cezaevlerinde çift cinsiyetli hükümlüye ilişkin olarak yaşanan boşluk, Bolu T Tipi Kapalı C.İ.K Müdürlüğü’nden B.K’nin TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazmasıyla ortaya çıktı.

CİNSEL DURUMUNA UYGUN CEZAEVİ BULUNMUYOR

B.K. Meclis’ten, can güvenliğinin bulunmadığını belirterek koğuşunun değiştirilmesini talep ederken hükümlü, cinsel durumu nedeniyle konumuna uygun açık cezaevi bulunmadığından, cezasını kapalı ceza infaz kurumunda tamamladı.

TEK KİŞİLİK ODAYA VERİLEMEDİ

B.K’nin dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu Adalet Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan da Meclis’e gönderilen yanıtta şunlar kaydedildi:

“Adı geçen hükümlünün, antisosyal kişilik bozukluğu ve cinsel kimlik bozukluğu tanılarına dair sağlık kurulu raporlarının bulunduğu, bu konuda her ne kadar ameliyat olmasa da yardımcı hormon ilaçları kullanmaya devam ettiği, halen çift cinsiyetli olduğu tespit edildi. Oda değişikliğine ilişkin talepleri yönünden, ceza infaz kurumunun fiziki koşulları, hükümlü- tutuklu sayısı, suç grupları, disiplin durumları ve ilgilinin cinsiyet durumu gibi sebepler göz önünde bulundurularak, başka bir odaya ya da tek kişilik odaya verilmesi mümkün olmamıştır. Adı geçen hakkında, cinsel durumu nedeniyle konumuna uygun açık ceza infaz kurumu bulunmaması sebebiyle, kalan cezasının kapalı ceza infaz kurumunda tamamlanacağına karar verildi.”



PSİKOLOJİK BASKIYA MARUZ KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Hükümlünün “Sürekli disiplin cezası verildiği, psikolojik baskıya maruz kaldığı, tekli odaya verilmediği, can güvenliğinin bulunmadığı yönündeki şikâyetlerinin de asılsız olduğu” ileri sürülen yanıtta, “Hükümlünün cinsel durumu ve ceza infaz kurumunun fiziki yetersizlikleri, tutuklu-hükümlü sayısı gibi durumlar ile hükümlünün konumuna uygun açık ceza infaz kurumu bulunmaması sebebiyle gerçekleşen bir durum” denildi.