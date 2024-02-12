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Çığ altında kalan operatör hayatını kaybetti

Çığ altında kalan operatör hayatını kaybetti
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Erzurum'da çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf B., 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Şubatın ilk haftasında Erzurum’un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan Bucuğa’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kar ve tipi nedeniyle yollara çıkmamaları konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.

Bucuğa yaptığı paylaşımda, "Herkese selamünaleyküm. Çevremde çok şoför var. Çok yola giden insan var. Buradan bir iş makinesi operatörü olarak, bir arkadaş, bir dost, bir akraba olarak herkese bir tavsiyede bulunuyorum. Şu görmediğiniz yollarda yola çıkmayın. Tipi olan yollara girmeyin. Görüntüyü alamadığınız yere girmeyin. Bizim gözümüzde de kızıl ötesi ışın yok. Ondan sonra kalıyorlar, arıyorlar mahsur kaldık, donduk, öldük. Eee nasıl edelim? Biz canımızı düzde bulmadık ki. Şuraya bak ya. Ben gelmişim ama burada ben de mahsur kaldım. Şimdi beni kim gelip buradan kurtaracak? Göz gözü görmüyor, adam çıkmış arabayla servis yapıyor ya. Kendi canını düşünmüyor musun, başkalarının canını düşün arkadaş ya" diye uyarıda bulunmuştu.

Etiketler operatör çığ ölüm
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