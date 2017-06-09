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  3. 09 Haziran 2017 23:42

Çikolata devinde büüyk skandal

ABD'li çikolata üreticisi Mars'ın ürünlerinde ölümcül olan salmonella bakterisi riski bulunması herkesi şaşırttı.

Çikolata devinde büüyk skandal
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ABD'li çikolata üreticisi Mars, İngiltere ve İrlanda'da Galaxy'nin Teaser bar, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırınca ortalık karıştı. Kararın gerekçesi olarak Mars Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerinde ölümcül salmonella bakterisi riski bulunması gösterildi

İngiliz medyasının son dakika geçtiği bilgiye göre; kararın bu ürünlerde ölümcül Salmonella bakterisi taşıma riski nedeniyle alındığı öğrenildi. Mars, bu ürünleri elinde bulunduran herkesi yememesi konusunda uyardı. Bunun yanı sıra şirket, "Tüketiciler, ürünleri muhafaza etmeli ve tüketici memnuniyeti ekibiyle iletişime geçmeli" açıklamasında bulundu.

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adıdır. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden olur. Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

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