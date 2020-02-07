Çin'den getirilen ürünlerin ithalatı durduruldu !

Çin'den gelen Türk vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen her türlü canlı, cansız hayvan ve hayvansal ürünler ile hayvansal yağların ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

ÇİN'DEN İTHALAT GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit etmeye başladı. Koronavirüsler hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı çok net olarak bilinmemektedir. Bu çerçevede hayvan kaynaklı olası bir bulaşın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulması kararı alındı. İlgili yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığına da ilettik. Ayrıca ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler de bulunmakta" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ NUMUNELER DE NEGATİF ÇIKTI"

Çin'den Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlar hakkında da açıklamalarda bulunan Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı. 17 havalimanımızda taramalarda şüpheli yolcuya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ VATANDAŞLAR 14 GÜN SÜREYLE İZİNLİ SAYILACAK

Bakan Koca, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik" dedi.

PANGOLİN'DEN BULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı iddia edildi.