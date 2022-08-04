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Çin'in fırlattığı 5 füze Japonya'ya düştü

Çin'in fırlattığı 5 füze Japonya'ya düştü

Tayvan çevresinde askeri tatbikat yapan Çin ordusu tarafından fırlatılan 5 füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesine düştüğü belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin tarafından fıraltılan 5 füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesine düştüğü belirtildi.

Çin yönetimi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından bölgede geniş çaplı askeri tatbikat başlatma kararı almış ve bu tatbikatların pazar gününe kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Etiketler çin fırlatma
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