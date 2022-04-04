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Çocuğa icra ayıbı sona erdi

Çocuğa icra ayıbı sona erdi

Boşanma sonrası çocukların icradan teslimi uygulaması sona erdi. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslimi bugün başlıyor.

Boşandıktan sonra çocuğu göremeyen anne ya da baba icra yoluyla bu hakkını elde edebiliyordu. Çocuklar icra müdürlükleri aracılığıyla teslim ediliyordu. Anne ya da baba işlem için icra müdürlüğüne giderek harç ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından icra memurları ve kolluk kuvvetleri genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere giderek çocuğu teslim ediyordu.

TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına’ ilişkin de düzenleme getirilmişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta başlayan yeni uygulama yıl sonuna kadar yaygınlaştırılacak. İşlem için vatandaşların ücret ödemeyeceği belirtildi.

 

(Kaynak)

Etiketler icradan çocuk çocuğa icra icra boşanma ayrılık
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