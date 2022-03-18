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''Çok net, tartışmaya gerek bile yok'' dedi ve CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

''Çok net, tartışmaya gerek bile yok'' dedi ve CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP’nin 2023 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını “Çok net, tartışmaya gerek bile yok” diyerek açıkladı.

CHP PM Üyesi Eren Erdem Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı. Erdem yaptığı açıklamada, “CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur bu konuda CHP rozeti takan herkes net olmalıdır” dedi.

Erdem ayrıca Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda seçimi Kılıçdaroğlu’nun yüzde 58’e 42 gibi büyük bir farkla kazanacağını öne sürdü.

Aynı zamanda gündeme dair açıklama yapan Eren Erdem, Süleyman Soylu’nun CHP liderine yönelik ifadelerine, “Biz bu dile karşıyız, bu dili ortadan kaldıracağız, siyasete nezaketi geri getireceğiz. Süleyman Soylu’ya onun dili ile cevap vermek bizim kültürümüze aykırıdır” dedi.

Seçim yasası ile ilgili görüşlerini belirten Erdem, “Bu yasanın ittifak sistemlerinde dağınıklığa yol açacağı yönündeki yaklaşımlar yanlıştır. Biz bu konuda her türlü formülü üretebilecek masaya sahibiz çünkü amacımız, Türkiye’de Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi getirmek” dedi.

Etiketler eren erdem kemal kılıçdaroğlu chp chp'nin adayı
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