Çok sayıda il ve ilçede okullara kar tatili molası: İşte eğitime ara verilen illerin listesi
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Cumartesi günü itibariyle Türkiye geneline yayılan ve hayatı bir anda alt üst eden kar yağışı sonrasında buguün pek çok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin listesi...
Yurt genelinde bu hafta yine kar yağışının hakim olması ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken pek çok il ve ilçemizde eğitime 1 gün boyunca ara verildi.
İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin alfabetik tam listesi
Adana'nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri
Aksaray
Bayburt
Bingöl`ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri
Bolu
Çankırı
Düzce
Elazığ`ın Karakoçan ilçesi
Erzincan
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Karabük'ün Eflani ilçesi
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kırşehir
Konya ( Merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu`da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için )
Malatya
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize'nin İkizdere ilçesi
Sakarya'nın Akyazı ilçesi
Samsun'un Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri
Sinop
Sivas
Tokat
Tunceli
Yozgat
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