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Çok sayıda il ve ilçede okullara kar tatili molası: İşte eğitime ara verilen illerin listesi

Çok sayıda il ve ilçede okullara kar tatili molası: İşte eğitime ara verilen illerin listesi
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Cumartesi günü itibariyle Türkiye geneline yayılan ve hayatı bir anda alt üst eden kar yağışı sonrasında buguün pek çok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin listesi...

Yurt genelinde bu hafta yine kar yağışının hakim olması ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken pek çok il ve ilçemizde eğitime 1 gün boyunca ara verildi.

 

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin alfabetik tam listesi

Adana'nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri 

Aksaray

Bayburt

Bingöl`ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri

Bolu

Çankırı

Düzce

Elazığ`ın Karakoçan ilçesi

 Erzincan

Giresun

Gümüşhane

Kahramanmaraş

Karabük'ün Eflani ilçesi

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırşehir

Konya ( Merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu`da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için )

Malatya 

Nevşehir

Niğde

Ordu

Rize'nin İkizdere ilçesi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi 

Samsun'un Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri

 Sinop

Sivas

Tokat

Tunceli

Yozgat

 

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