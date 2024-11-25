Çok sayıda il ve ilçede okullara kar tatili molası: İşte eğitime ara verilen illerin listesi

Cumartesi günü itibariyle Türkiye geneline yayılan ve hayatı bir anda alt üst eden kar yağışı sonrasında buguün pek çok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin listesi...

Yurt genelinde bu hafta yine kar yağışının hakim olması ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken pek çok il ve ilçemizde eğitime 1 gün boyunca ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin alfabetik tam listesi Adana'nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri Aksaray Bayburt Bingöl`ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri Bolu Çankırı Düzce Elazığ`ın Karakoçan ilçesi Erzincan Giresun Gümüşhane Kahramanmaraş Karabük'ün Eflani ilçesi Karaman Kastamonu Kayseri Kırşehir Konya ( Merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu`da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için ) Malatya Nevşehir Niğde Ordu Rize'nin İkizdere ilçesi Sakarya'nın Akyazı ilçesi Samsun'un Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri Sinop Sivas Tokat Tunceli Yozgat