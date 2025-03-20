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Çok sayıda il ve ilçemizde eğitime 1 gün daha ara verildi

Çok sayıda il ve ilçemizde eğitime 1 gün daha ara verildi
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Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu çok sayıda il ve ilçemizde eğitime 21 Mart Cuma günü ( yarın ) 1 gün daha ara verildi. Bu arayla birlikte pek çok il ve ilçemizde öğrencilerin hafta sonu tatili de 3 güne yükselmiş oldu. İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Türkiye'yi yalancı baharın ardından etkisi altına alan soğuk ve kar yağışının hafta sonu Türkiye'yi terk etmesi beklenirken yarın ( 21 Mart Cuma ) kar yağışının devam etmesi beklenen çok sayıda ilimizde ve ilçemizde eğitime 1 gün daha ara verildi.

İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Cuma günü 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 3 ilçede eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ve Terme ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında okullarına gidemeyen öğrenciler izinli sayıldı.

Kar yağışının ardından 50 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta 12 ilçede eğitime 'kar' arası

Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Cuma günü 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklenmesi, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise meteorolojik verilere göre karar alınacağı belirtildi. (DHA)

 

DHA / İHA

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