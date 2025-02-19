Çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi! Memurlar da izinli sayılacak...

Sibirya soğukları Türkiye genelinde yeniden etkili olurken pek çok ilimiz yeni güne de bembeyaz başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilimizde okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Önceki haftadan bu yana devam eden soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yeni hafta da pek çok ilimizde eğitime kar tatili kararlarıyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan tatil kararları, kötü hava koşullarının etkisiyle artmaya devam ediyor.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Amasya’da okullar 1 gün tatil edildi

Amasya’da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan da, ekiplerin köy yollarında sürdürdüğü yol açma çalışmalarını takip etti. Vali Bakan, "Amasya’mızın her yanına rahmet yağarken, ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaremiz karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Personelimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Çorum'da bir ilçede daha eğitime ara verildi

Çorum'da Merkez ilçenin ardından Alaca ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede eğitime 19 Şubat Çarşamba günü 1 ara verilmişti. Merkez ilçenin ardından Alaca ilçesinde de tüm kademelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan, Hitit Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi. Hitit Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde bugün başlayan kar yağışının meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dikkate alındığında muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için almış olduğu karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması şartıyla akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gümüşhane’de beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Gümüşhane’de yarın sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar ile can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukları en aza indirmek için il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Kastamonu'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verilirken, Daday ilçesinde taşımalı ve taşımasız eğitime, İnebolu ilçesinde de taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 10 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Çamaş ilçemizin Çamaş için Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Fatsa ilçemizin Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda ve bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için, Mesudiye ilçemizin Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe mahalleleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Samsun'un 15 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 15 ilçede bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri ve okulları duyurdu. Alaçam ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarda eğitime ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler de izinli sayılacaklar. Asarcık ilçesindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Atakum ilçesinde Sarayköy İlk ve Ortakokulu ile Özeren İlk ve Ortaokulu'nda, Ayvacık ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bafra ilçesinde taşıma merkezlerinden Ortadurak, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu'nda eğitim-öğretime ara verildi. Bafra ilçesinde Osmanbeyli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Alaçam, Aşağı Koçlu; Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'na Aydınpınar ve Çetirlipınar; Seyhulas Özel Eğitim Meslek Okulu'na Yakakent Asmapınar, Alaçam Etyemez, Mustafa Erdin İlk ve Ortaokulu'na Azay-Barış mahallelerinden, ayrıca Kanlıgüney, Paşaşeyh, Müstecep, Kolay, Eynegazi, İlyaslı, Kanberli, Türkköyü, Dikencik, Darboğaz, Köseli mahallelerinden ilçe merkezine gelen taşımalı ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile ilçe merkezine kırsal mahallelerden taşıma yoluyla eğitime gelen öğrenciler çarşamba günü izinli sayılacaklar.

Canik ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Çarşamba ilçesinde birleştirilmiş sınıflı ilkokullarından Köroğlu İlkokulu, Köroğludamat İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve taşıma merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu, Kabaceviz İlk ve Ortaokulu, Ağcagüney Anadolu Lisesi, Ağcagüney İlkokulu ve Ağcagüney Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu tatil edilirken, Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri de izinli sayılacak.

Havza ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, İlkadım ilçesinde Toybelen İlk ve Ortaokulu, Çatkaya İlk ve Ortaokulu ve tüm resmi taşıma merkezi özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim öğretime ara verildi.

Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Tekkeköy ilçesinde taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Terme ilçesinde Ambartepe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Yakakent ilçesinde Büyük Kırık Karaaba İlk ve Ortokulu'nda eğitime ara verilirken, ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler izinli sayılacak.

Tokat’ta eğitime kar tatili

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tunceli Pülümür'de eğitime ara verildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA