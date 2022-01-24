Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)