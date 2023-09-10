  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cristiano Ronaldo, Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Cristiano Ronaldo, Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Cristiano Ronaldo, Fas'taki otelini depremzedelere açtı
Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı. Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısının 1000'leri aştığı resmi kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Etiketler ronaldo Cristiano Ronaldo fas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti
Ünlü antrenör otel odasında ölü bulundu
Yeni evleneceklere kredi müjdesi! Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor
Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu
Evinden çıkması için kiracıya 2 milyon TL teklif etttiği iddia edilmişti: Kiracıdan açıklama geldi
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
İslam Memiş, borsa, döviz ve altın tahminlerini açıkladı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan ''uçak'' açıklaması
Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı