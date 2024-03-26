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Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
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Geçtiğimiz hafta Youtube üzerinden yayınladığı videoda İsmailağacıları ''bildiklerimi anlatırım" diyerek tehdit eden ve bu haftayı işaret eden Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Programları iptal edilen Ünlü hakkında yapılan ilk açıklamada yaşanan kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapılacağı belirtildi.

Yaptığı açıklamalarda zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı.

Yapılan açıklamada Ünlü'nün Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

İsmailağa cematini tehdit etmişti

Cübbeli Ahmet, Youtube kanalında yayınladığı videoda İsmailağa cemaatine "bildiklerimi açıklayacağım" diyerek bu haftayı işaret etmişti.

Daha önce yayınladığı videolarla İsmailağa cemaatindeki bozulmalara işaret eden cübbeli, FETÖ tehlikesine dikkat çekti. “Efendi hazretlerinin rabıtasını artık bozdurmaya karar vermişler” diyen cübbeli Ahmet, seçim sonrasında harekete geçileceğini söyledi. Cemaat içindeki bir grubu işaret eden cübbeli Ahmet, “Kiminin şantajı var FETÖ’nün elinde, kiminin şusu var busu var. Bunları az çok biliyoruz. Burada böyle bir yapılanma var” dedi.

Cübbeli Ahmet, “Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak! İsmailağa'ya son ihtâr! Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30’a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!” ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler cübbeli Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü ismailağa tarikat cemaat
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