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  3. 13 Haziran 2017 10:48

Cübbeli Ahmet: Kıdem tazminatı caiz değil

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı düzenlemesini beklerken, Cübbeli Ahmet'ten flaş bir yorum geldi.

Cübbeli Ahmet: Kıdem tazminatı caiz değil
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Milyonlarca işçinin merakla beklediği kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sendikaların pek sıcak bakmadığı yeni kıdem tazminatı sistemiyle ilgili Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir programda kıdem tazminatının 'caiz' olmadığını söyledi. 

Programda, "İşten çıkarılınca kıdem tazminatı almak caiz midir?" şeklindeki soru üzerine Ahmet Mahmut Ünlü, "Caiz değil. Çünkü, kıdem tazminatı hakkı değil, maaşını almış. Kendi çıksa alamıyor, adam çıkarırsa alıyor. Hakkı olsa kendi çıksa da alması lazım. Demek ki hakkı değil" diye konuştu.

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan videoyla ilgili tartışmalar da beraberinde geldi. Birçok kullanıcı Cübbeli Ahmet'in bu sözlerini sert bir dille eleştirdi. 

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