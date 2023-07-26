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Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü havalimanında elini sıkmak isteyen küçük kızdan elini çekmesinin nedenini "caiz olmayan bir şey” diyerek açıkladı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde havaalanı çıkışında elini sıkmak isteyen küçük kız çocuğunun elini sıkmamış ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Ahmet Mahmut Ünlü, o anlarla ilgili açıklamada bulundu. Erkek çocuğuna da aynı şekilde davrandığını elini öptürmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?” dedi.

 

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