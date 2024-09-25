Kamuoyunda "cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi bir tarikat üyesi ile zorla evlendirmesine yönelik açılan ve Türkiye'nin utanç davasında zanlı baba ve sözde eş hakkında verilen hapis cezalarıyla ilgili olarak Y.Z.G'ye sahip çıktı.

Hiranur Vakfı kurucusu Y.G. ile F.G.'in, 6 yaşından itibaren kızları H.K.G.'yi 29 yaşındaki K.İ.nin; 'dini nikah' adı altında cinsel istismarına maruz bırakmaları nedeniyle aldıkları hapis cezalarının İstinaf tarafından az bulunarak bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

6 yaşındayken evlendirildiği öne sürülen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023’te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık K.İ. 30 yıl, baba Y.Z.G. 20 yıl ve anne F.G. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık K.İ.’nin 2004-2013 yılı için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Cübbeli Ahmet Y.Z.G.'ye sahip çıktı

Bu karara kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki göstererek Y.Z.G.'e sahip çıktı. Ünlü, Y.Z.G.'e verilen ceza nedeniyle büyük bir musibetin çökeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü şunları ifade etti:

"Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki delîller muvâcehesinde suçsuz olduğuna inandığım Y.Z.G. Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezânın revâ görülmesi İslâm'a ve Kur'ân şerî'atine muhâlif olan bir yaptırımdır.

Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan hâini ve sâbıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftirâya kurbân giden Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muâmele korkarım üzerimize büyük bir musîbetin çökmesine sebep olacaktır.

Hadîs-i şerîfte: "Yeryüzünde bir had cezâsının tatbîki; yer halkı için otuz (gün boyunca) sabah (bereketli) yağmur yağmasından daha hayırlıdır" (en-Nesâî, es-Sünen, rakam: 4904, 8/75) buyrulduğu üzere; şerî'ata muhâlif uygulamaların da bunun tersi hayırsızlıklar getirmesi kaçınılmazdır.

Kızının kemik yaşının tespit teklîfinin dahî kabûl görmeyip delîlleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insâfsızların cevrine kurbân giden Hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış karârın Yargıtay'da düzeltilmesini, taleb edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirâyı kuranların teşhîr edilmesini insâf ehli hâkimlerden bekler ve Cenâb-ı Mevlâ'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebât ve sıhhat-u âfiyet ve taze hayat bahşetmesini niyâz ederim."

Mahkemenin kararı neydi ?

Baba Y.Z.G. ve dini nikahlı eş K.İ. bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne F.G. ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne F.G.’e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Tutuklu sanık K.İ.’nin ‘zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 21 yıl, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Y.Z.G.’in ise ‘zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.