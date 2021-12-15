Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki

Cübbeli Ahmet adıyla da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü verdiği bir sohbet esnasında maddi durumu iyi olup cami, çeşme yaptıranların, onları yapan işçilere asgari ücret verdiğini söyleyip “El insaf ya, bu adam sana mesai harcıyor. Nasıl geçinecek bu kişiler? dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün videosunda kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Nerede müslüman kaldı ya? Bu zenginler var ya gidiyor hayrat yaptırıyor, cami yaptırıyor annesinin babasının ruhu için, burada önce işçinin hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan hakkını ver. Ne veriyorsun? Asgari ücret. Senin vermen gereken asgari ücreti değil, ver ona 5 bin lira bu da benden de. Annenin babanın ruhuna gönder. Dışarı cami, çeşme dolu” dedi.

“BU NE VİZDANSIZLIK”

Ünlü, “3 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz diyorlar, nasıl geçinecek bu kişi ya? Nasıl geçinecek 4 kişi? Bu ne vicdansızlık? Ama maalesef Müslüman iş adamları, hacı efendiler ‘senede 5 kere umreye gidiyorum’ diyor. Uçakları, yatları katları var. Kaç kişi çalışıyor? Şu kadar. Kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. El insaf ya, bu adam sana mesai harcıyor.” dedi.