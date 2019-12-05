Cübbeli'den 'sahte peygamber' açıklaması: ''Mezarından kaçmak lazım''

Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu’nun cenaze namazının kılınmasına tepki gösteren Ünlü, “Peygamberim diyenin cenaze namazına 3 bin kişi katılıyorsa, Allah’ım diyenin 30 bin kişi filan katılabilir. Evrenesoğlu’nun ruh hali bozuk olabilir, psikoloji bozuk olabilir, adam cinlenmiş olabilir. Vahiy geliyor iddiası adamı şirke düşürür, kafir eder. Resulullah (SAV) Resullerin sonuncusu değildir’ demek insanı kafir eder. Hal böyle olunca bu kendi ameliyle Allah’a gitti. 3 bin kişi cenaze namazına nasıl katılabilir. Ben peygamberim diyen bir insanın cenaze namazı kılınır mı? Ben Resulum bana vahiy geliyor. Ben mehdiyim Allah’ın adına yemin ettirme durumu olan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Mezar almaya çalışıyorlar şefaatini dilemek için. Onun gömüldüğü mezardan kaçmak lazım. Mümkünse oraya adam gömmemek lazım. Belediye doğru bir hareket yapmış. Mezar alımını engellemiş. Zaten Amerika’da yaşayıp da buraya getirilmesi de ayrı bir proje” ifadelerini kullandı.