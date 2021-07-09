Cuma hutbesinde ''yeni FETÖ'ler'' vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde yeni FETÖ'ler için uyardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın Cuma hutbesini yayımladı. ''İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz'' başlığı ile verilen hutbede Medine'de, İslâmiyet’in güçlenerek yayılmasından münafıklarların rahatsız oldukları hatırlatıldı. Münafıkların Müslümanların birliğine kastederek bozgunculuk yaptığı vurgulandı ve şunlar ifade edildi:

"Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi, muazzez değerlerimizin arkasına gizlenen FETÖ’nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt, istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına kastetti.

FESAT VURGUSU

Unutmayalım ki FETÖ, İslam’ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dinî duygularını istismar etmiştir. Suret-i haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de fesatçılar hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Onlara ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.”

"HAKKIN ZAFERİ"

15 Temmuz'da hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk denilen hutbede şu ifadeler kullanıldı:

"Rabbimize sonsuz hamd ü sena olsun ki 15 Temmuz’da, Rabbimizin yardımına, hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece, hainlerin emellerini kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk.

YENİ FETÖ UYARISI

Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için bize düşen, güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yön vermektir. Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve Peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Millî ve manevî değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır."