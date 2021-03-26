Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Soylu ve Koca hakkında suç duyurusu

AK Parti’nin Büyük Kongresinde maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulmadığına yönelik tartışmalar sürerken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 salgınına rağmen ‘lebaleb’ ve ‘tıklım tıklım’ diye övdüğü AK Parti’nin il ve ilçe kongreleri; 7. Olağan Büyük Kongre ile zirve yaptı.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” SUÇLAMASI

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti MYK ve GYK Üyeleri, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Ankara İl-İlçe Seçim Kurulu Başkanları ve Genel Kurul Divan Üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları şüphelilerin, “Adalet ve Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık”, “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na ve İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihli 3514 sayılı Genelgesine aykırı hakaret ederek görevi kötüye kullanma”, “Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma”, “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işlediklerini iddia etti.

“ÜÇÜNCÜ DALGANIN YAŞANMASINA NEDEN OLMUŞTUR”

HKP Avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Covid-19 pandemisinde geçen 1 yıllık süreçte uygulamada yanlışlıklar yapıldığı belirterek, “Karar alma mekanizmalarında bulunan etkili ve yetkili kamu görevlilerin eksiklikleri, Covid-19 pandemisinde bugün üçüncü dalganın yaşanmasına neden olmuştur. Vaka sayısı, vaka sayılarındaki artışa oranla vefat sayısı da hızla artmıştır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, Bilim İnsanlarının önerdiği 14 günlük tam kapanmanın gerçekleştirilmemesinden dolayı salgının kontrolden çıktığı belirtildi. HKP avukatları suç duyurusu dilekçesine AK Parti’nin lebaleb kongresinden görüntülerin olduğu fotoğrafları ekleyerek, “Kongre, olayın vahametini ve gelecek günlerdeki vaka ve ölüm sayılarındaki artışın habercisi olduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verildi.

“CORONAVİRÜS KURULTAYINA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERDİLER”

Dilekçede Hıfzıssıhha Kanunu’nun 3 Maddesinin 3 ve 4’üncü fıkraları ile 23 ve 27’inci maddeleri hatırlatılarak, “Covid-19 kalabalık ortamlarda yayılım gösterirken, Soğuk ve kuru havalar Coronavirüs’ün bozulmadan kalmasını, hastalığın bulaşmasını kolaylaştırırken, Şüpheliler AK Parti Kurultayı’nın Coronavirüs Kurultayına dönüşmesine izin verdiler” denildi. Dilekçede İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesinde açıklanan tedbirlerin, alınması gereken önlemlerin göz ardı edildiği belirtilerek maske-mesafe-hijyen kuralları hiçe sayıldığı aktarıldı.

“İŞLEDİKLERİ SUÇTAN ZARAR GÖRECEK OLAN ÜLKEMİZDİR”

HKP avukatları dilekçede, dün İzmir’de esnaf Nuri Çengeloğlu’nun yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası yaşamına son verdiği ve Konya’da esnafın Koronavirüs önlemleri nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığı hatırlatılarak, “Küçük Esnaf’ın dükkânı salgın gerekçe gösterilerek açtırılmazken iken, halka coronavirüs önlemlerine uymadığı için cezalar yağdırılırken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle küçük esnaf intihara sürüklenirken şüphelilerin düzenlediği AK Parti Kurultayı’na izin verilmesi, maske-mesafe-hijyene uyulmaması şüphelilerin yasalar önünde ayrım yaptıklarının bir göstergesidir” denildi. HKP avukatları şüphelilerin Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediklerini belirterek, “İşledikleri bu suçtan zarar gören ve görecek olan geniş halk yığınlarıdır, ülkemizdir” dedi.

“KARANLIK TABLONUN GÖSTERGESİDİR”

Kongrede Hijyen koşullarına uyulmadığı hatırlatılan dilekçede, “Bu kurultay ile şüpheliler toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ve salgını daha da yaygınlaştıracak bir uygulamaya izin vererek Topluma karşı da suç işlemişlerdir. Son bir yılda ve özellikle AK Parti İl ve İlçe Genel Kurullarının, tedbirlerin hiçe sayılarak yapılmasıyla birlikte artan vaka sayıları ve ölümler gelecek olan karanlık tablonun da göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

“CORONAVİRÜS YOLCULUĞA ÇIKMIŞTIR”

Dilekçede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Mart 2020 tarihinde Covid-19’dan ilk ölüm haberini verirken söylediği, “Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar” sözü hatırlatılarak, “Bu Kurultay ile virüse aradığı fırsat sunulmuş, solunum yolu ile bulaşan hastalık Türkiye’nin dört bir tarafına yolculuğa çıkmıştır. Kuluçka döneminden sonra vaka ve bununla orantılı olarak ölüm sayıları artacaktır. Şüpheli olarak suç duyurusunda bulunduğumuz Kamu Görevlileri Genel Kurulu, delegelerin, seyircilerin izlediği gibi izlemişlerdir” denildi.

“KURALI ÇIKARTANLAR NEREDEYDİNİZ?”

Suç duyurusunun ardından HKP Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan Ankara Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Erkan,“Baroların Genel Kurallarını bildiğiniz gibi 8-10 aydır yaptırmıyorlar. Şimdi de 300 kişi ancak yapabilirsiniz diye kural çıkarttılar. Bu kuralı çıkartan Hıfzıssıhha Kurulları, Seçim Kurulları, Valilikler ve İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Kurulu yapılırken neredeydiniz? Bu açıkça bize göre bu kongre açıkça insanların toplu ölümüne sebebiyet verecek bir düzeyde ve insanların, toplumun sağlığını, toplumun refahını hiç önemsemeyen bir suç eylemiydi” dedi.

“PEŞLERİNDEYİZ”

Erkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti’liler için ve Recep Tayyip Erdoğan için siyasi şov uğruna, güç gösterisi uğruna halka yapmayacakları bir kötülük yoktur. Onların tek dertleri iktidarda kalmaktır ama çok sıkıştılar. Bu sıkışmışlığı artık insanların hayatını tehlikeye atmak pahasına kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtaramayacaklar, izin vermeyeceğiz. Peşlerindeyiz. Er geç bütün suçlarının cezasını çekecekler, hesabını verecekler"