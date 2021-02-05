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  3. 05 Şubat 2021 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında , "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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