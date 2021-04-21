  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Asıltürk bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptılar.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

 

Etiketler erdoğan oğuzhan asiltürk iftar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi
Arzu Sabancı yalıdan paylaştı: ''Sakın evde sıkıldık demeyin''
Denizde idam ettirilen Şeyhülislam'ın mezarı şoke etti!
Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''4-5 Bakan daha değişebilir''
Paris Hilton'dan kaset skandalıyla ilgili olay itiraflar
Prof. Ceyhan acı gerçeği açıkladı: ''Büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!''
ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu
İçişleri'nden 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı genelgesi
Piyasalar yangın yeri! Dolar, Euro, Altın zirveye uçtu!
Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti