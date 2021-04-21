Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Asıltürk bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptılar.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.