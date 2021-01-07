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  3. 07 Ocak 2021 22:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ''Türksat 5A'' uydusu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak Cuma günü saat 4:28’de uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A uydusu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ''Türksat 5A'' uydusu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat 5A uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İHA

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