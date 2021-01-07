Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ''Türksat 5A'' uydusu paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat 5A uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
İHA
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