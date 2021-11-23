Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.