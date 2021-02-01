''Daha büyük bir deprem olasılığı var''

İzmir'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında ilk olarak 08.03 saatinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından yine aynı fay hattında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede bir dakika sonra 4,8; saat 09.00'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kritik açıklamalarda bulundu.

İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre; Sözbilir, depremlerin İzmir’deki kara faylarını tetiklemesi halinde daha büyük depremler meydana gelme olasılığı olduğunu söyledi.

‘ARTÇILAR DEVAM EDECEKTİR’

Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Sözbilir, “Şu anki veriler söz konusu depremlerin Midilli fayından kaynaklandığını gösteriyor. Bu fayın kuzeybatı ve güneydoğu uzantısı var ve bu fayın bir parçası 2017 yılında 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu fayın üzerinde 6.4, 6.6’ya varan büyüklükte deprem üreten fay parçaları var. Bir de bu fayın kuzeyinde Midilli Adası’nı ortadan 2’ye bölen daha büyük bir fay var. O fay daha kuzeye doğru, Edremit’e uzanan bir fay, bu fay da 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu tabi ki ‘olacak’ anlamına gelmiyor. Ancak şu anda olan depremlerle ilgili 5.1 ana şokla devam eden bir deprem fırtınasından bahsedebiliriz. Bu depremin artçıları devam edecektir. Başka bir faya sıçramadığı sürece azalarak devam edecektir. Midilli fayı bizim karadaki faylarla bağlantısı olan bir fay, özellikle Menemen, Foça tarafları, İzmir’e doğru olan faylarla bağlantısı olan bir fay. Bunları tetiklemediği sürece bir problem olmaz. Tetiklerse daha büyük depremlerin meydana gelme olasılığı her zaman var” açıklamasında bulundu.

