Darbe davasında 9 askere hapis cezası !

Darbe girişiminde MEBS Grup komutanlığı, lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı, mahkeme tarafından, “anayasal düzeni ihlale yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski astsubay Yasin Sancak, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 8 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut Gözütok da, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapse mahkum edildi. Eski teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz da aynı suçtan dolayı 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılırken, eski tuğgeneral Celal Şahin ile eski astsubaylar Zafer Savaş Öztekin ve Mehmet Akif Çolak’ın üzerlerine atılı bütün suçlardan beraatlerine hükmedildi.

Mahkeme, sanıklardan Balcı ve Gözütok’un tutukluluklarının devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı’nın tahliyesine, firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.