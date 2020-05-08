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  3. 08 Mayıs 2020 09:51

''Darbeyi Hulusi Akar'la Yaşar Güler mi yapacak?''

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek TV100’de Ahu Özyurt’un sunduğu 10’dan 12’ye programında yaptığı açıklamada "darbeyi Hulusi Akar'la Yaşar Güler mi yapacak" diye sordu.

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen tüm darbelerin ABD destekli olduğunun altını çizerek, “Kim yapacak darbeyi kardeşim? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler bunlar mı yapacak darbeyi. Sonuçta bir darbe olacaksa silahlı kuvvetlerin en tepesindeki makamlardan gelir” dedi.

 Zeybek darbe tartışmasının yapay olduğunu vurgulayarak, “Bu tartışmanın gündemde yer almasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çok önemli meselelerimiz var” diye konuştu.

Vergi gelirlerinde, ithalat ve ihracattaki daralma, 2019 bütçesinin üçte ikisinin kullanılmış olması nedeniyle devletin kasasının boşaldığını belirten Zeybek, bu gerçeklerin tartışılmasının yerine yapay bir gündem olarak darbe imasının yaratıldığını savundu.

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