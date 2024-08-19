Datça'da çıkan orman yangınıyla ilgili bir tutuklama
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Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.
TUTUKLANDI
Ekipler, tarafından arazide saklanmış halde yakalanan yabancı uyruklu, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.
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