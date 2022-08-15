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Davutoğlu'ndan kuryeler için iş durdurma çağrısı

Davutoğlu'ndan kuryeler için iş durdurma çağrısı

İstanbul'da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan kuryeler için 'teslimat durdurma' çağrısı geldi. Davutoğlu, Twitter paylaşımında "İnsan hayatı her şeyden değerlidir" diyerek yetkililere seslendi.

Meteorolojinin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak bu sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hayatın adeta felç olduğu zamanda çalışmak zorunda bırakılan kuryeler için yetkililere çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatı her şeyden değerlidir. Olumsuz hava şartları altında kuryeler canlarını tehlikeye atarak teslimat yapmaya çalışıyor. Yetkililer derhal devreye girmeli, gerekli tedbirler alınarak olumsuz hava koşullarında motosikletli kurye teslimatları durdurulmalıdır"

Etiketler Ahmet Davutoğlu kurye motorlu kurye motosikletli kurye
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