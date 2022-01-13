  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler

Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler

Define arayan bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Define avcısının toprağı kazarak çıkardığı taşın içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada define arayan bir kişinin paylaştığı video büyük ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde, toprağın altından çıkarılan taşın içerisinden altın çıktığı görüldü. 

TAŞIN İÇERİSİNDEN ALTIN ÇIKTI
Defineci, dedektörle belirlediği yeri önce kazmayla kazdıktan sonra elleriyle eşelemeye devam ediyor. Define avcısı, bir süre sonra hedefine ulaşarak toprağın altındaki taşı çıkarmayı başarıyor. Fakat sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken ise taşın içerisinden çıkan çok sayıda altın oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, videonun kurgu olduğunu savunurken, bazıları da geçmiş dönemde değerli eşyaları saklamak için böyle yöntemler kullanıldığına vurgu yaptı.

Etiketler define avcısı sosyal medya hazine define avı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Nihat Doğan'dan ''grup seks'' açıklaması
''Kaçak göçmenler Türkiye yolunda'' görüntüleri için resmi açıklama geldi
Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti
Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor! Bu ürünler satılamayacak!
MasterChef'te 2. finalist de belli oldu
BBP'li isimden skandal sözler: ''Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız''
2022'nin ilk aşk bombası: Aslı Enver gönlünü ünlü iş insanına kaptırdı
Ahmet Çalık'ın ölüm nedeniyle ilgili tüm sürücüleri ilgilendiren uyarı!
''Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak''
Nihal Candan sevgisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı