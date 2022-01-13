Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler

Define arayan bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Define avcısının toprağı kazarak çıkardığı taşın içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada define arayan bir kişinin paylaştığı video büyük ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde, toprağın altından çıkarılan taşın içerisinden altın çıktığı görüldü.

TAŞIN İÇERİSİNDEN ALTIN ÇIKTI

Defineci, dedektörle belirlediği yeri önce kazmayla kazdıktan sonra elleriyle eşelemeye devam ediyor. Define avcısı, bir süre sonra hedefine ulaşarak toprağın altındaki taşı çıkarmayı başarıyor. Fakat sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken ise taşın içerisinden çıkan çok sayıda altın oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, videonun kurgu olduğunu savunurken, bazıları da geçmiş dönemde değerli eşyaları saklamak için böyle yöntemler kullanıldığına vurgu yaptı.