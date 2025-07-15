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DEM Parti, Erdoğan'ın ''AK Parti, MHP ve DEM'li üçlü sürecini'' reddetti

DEM Parti, Erdoğan'ın ''AK Parti, MHP ve DEM'li üçlü sürecini'' reddetti
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yeni süreç için yaptığı "yeni süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak üçlü ilerleteceğiz" açıklamasına itiraz ederek, "Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleşen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "'Terörsüz Türkiye projesi bir al-ver süreci değildir.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, ''AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik." demişti.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu açıklamayla ilgili tartışmalar sürerken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AK Parti, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin yeni ittifak olarak anılmasına yanıt verdi.

İşte Hatimoğulları'nın açıklaması:

Hatimoğulları şunları ifade etti:

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanının kendi ifadelerinde 'İttifakın kast edilmediği' açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz. İktidar bir erken seçim sinyali vermedi. Ya erken seçim ya da Anayasa değişikliği gerekmekte. Barış süreci, seçim süreci ile karıştırılmamalı. Bu barış sürecine zarar verir. Biz mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz"

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