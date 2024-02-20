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DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon

DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta üç adreste arama yaptı. Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler dem dem parti ilçe bina
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