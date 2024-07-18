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DEM Parti'den Hakkari Belediyesi için başvuru

DEM Parti'den Hakkari Belediyesi için başvuru
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DEM Parti, Hakkari Belediyesine kayyım atanmasına karşı yürütmenin durdurulması için Van Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuruda bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve avukatlarca hazırlanan başvuru dilekçesine yer verildi.

Yerel seçimlerinde DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari'de yüzde 48,92 oy aldığı, partinin il genel meclisi seçimlerindeki oy oranının ise yüzde 54,11 olduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, Belediye Başkanı Akış'ın görevden geçici olarak uzaklaştırılması işleminin yürütmesinin durdurulması, bunun tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması ve davaya konu kanun maddesinin Anayasa'ya aykırılık sebebiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

Etiketler dem dem parti hakkari
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