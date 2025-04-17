DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu için yeni açıklama

TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ''Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin'' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında DEM Parti'nin diğer Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da kürsüye geldi. Önder'in sağlık durumunun herkes tarafından takip edildiğini belirten Bakırhan, "Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetimin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Sırrı Süreyya Önder halklarımızın duasıyla, dayanışmasıyla birlikte uğruna yıllardır mücadele ettiği, bedel ödediği haklarımızla mücadelesiyle buluşacaktır. Buna eminiz. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıkla, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bugünler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı" dedi.

Bakırhan, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Kısaca bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Ekip arkadaşları her gün, bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi. Biz de onlara güveniyoruz. Kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüte yer yok. Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını umuyorum. Bekliyor, hepiniz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA