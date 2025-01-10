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DEM'in İmralı heyeti ile bebek katili Öcalan'ın görüşmesi sızdı: İmralı'da kriz çıkmış

DEM'in İmralı heyeti ile bebek katili Öcalan'ın görüşmesi sızdı: İmralı'da kriz çıkmış
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MHP lideri Bahçeli'nin peş peşe çağrıları sonrasında DEM Partisi heyetinin, İmralı'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin ayrıntıları ilk kez ortaya çıktı. Bebek katili Öcalan'ın DEM Partisi heyetinin teklifini kabul etmeyerek "benim planlarım var, gelecek sefer sizi dinlerim" dediği öne sürüldü.

BBC Türkçe'de yer alan Ayşe Sayın'ın haberine göre, Öcalan, İmralı heyetinin dışarıdan aktarım yapmasına izin vermedi ve "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" görüşünü iletti.

Heyete siyasi partileri ziyaret etmesini ve görüşlerini almalarını isteyen Öcalan, kendisinin ise barışı sağlamaya dönük adım atma konusunda güç ve inisiyatife sahip olduğunu vurguladı.

Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladığını belirten parti kaynakları, "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" yorumunu yaptı.

Bahçeli, 22 Ekim 2024'te PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparken Öcalan'ı da "umut hakkından" yararlanarak mecliste konuşmaya davet etmişti.

Görüşmede Öcalan, süreçte rol alanların güvenliğini sağlamaya dönük hukuki düzenleme önerdi.

DEM Partililerin aktardıklarına göre Öcalan bu konuya bir "pazarlık meselesi olarak öne sürmedi, toplumsal kabulün sağlanması için gereklilik olduğunu" vurguladı.

İmralı heyetinin, ziyaretlerinde bu görüşü iktidar partisi temsilcilerine de ilettiği belirtildi.

'TUTUKLU SİYASETÇİLER DE SÜRECE KATKI SUNSUN'

DEM Parti'ye, sürecin topluma anlatılması mesajı gönderen Öcalan, tutuklu siyasetçilerin de sürece katkı sunmasını istedi.

Bu çerçevede eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Leyla Güven'in ismini de anarak tutuklu siyasetçilerin ziyaret edilmesi ve mesajlarının iletilmesini istedi.

Öcalan, avukatları ve ailesinin yanı sıra, sürecin ilerleyen döneminde mesajlarını iletebilmek için örgütle iletişim zemininin de sağlanması gerektiğine işaret etti.

Öcalan, CHP'nin de sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu anımsatıp, "Cumhuriyetin demokratikleşmesinde CHP de rol almalı" yorumunu yaptı.

 

BBC Türkçe

Etiketler abdullah öcalan PKK terör terörist dem parti imralı imralı heyeti CHP
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