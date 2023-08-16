Denize girecekler dikkat: Yetkililerden önemli bir uyarı geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli bir uyarı yapıldı. Bir süredir olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmenin yasaklanmıştı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini ve 20 Ağustos tarihine kadar deniz girmenin tehlikeli olabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Karadeniz sahillerimiz, bu yılda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden bir tanesi olmuştur. Ancak son günlerde denize girişler, hava koşulları elverişsiz olduğu için tehlike arz etmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OLUMSUZ SEYREDECEK

Meteoroloji uzmanlarımızın ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava şartları önümüzdeki günlerde de olumsuz seyredecektir. Tatilcilerimizin mağdur olmaması ve can güvenliklerini riske atmamaları için uyarı yapıyoruz. Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve RİP akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos tarihine kadar denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.