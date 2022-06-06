Denizli'de dereler taştı: 6 küçükbaş hayvan telef oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle dereler taşarken 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde dün gece etkili olan dolu ve sağanak, derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi'nin taşması ile birlikte Karaçay, Aydınlar ve Akbaş mahallelerinde su baskınları yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 3 evin su altında kaldığı bölgede çok sayıda ağıl sel sularıyla doldu. Ekipler, gece boyunca küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kurtarmak için çaba harcadı.

Aralıklarla devam eden ve sabaha karşı etkisini kaybeden yağış sonrası ilçe tarım müdürlüğü ve belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Selin 3 mahallede altyapıya büyük zarar verdiği tespit edildi. Yollardaki parke taşlarının selin etkisiyle yerinden sökülerek sürüklendiği tespit edildi. Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede, domates, salatalık, patlıcan ve biber yetiştirilen bahçeler de çamur altında kaldı.

Karaçaylı üretici Osman Özen selin bir anda geldiğini belirterek, "Su dağlardan birden gelmeye başladı. Her taraf su ve çamur oldu. Kanallar akan suları almadı. Bahçeleri sele teslim oldu. En çok tarım arazileri zarar gördü. Sebze bahçeleri tamamen bitti" dedi.

Koyunlarını kurtarmak için sel sularına girdi

Sel sırasında koyunlarının ağılda kaldığını söyleyen Ahmet Ömürlü, "Sel sırasında bahçedeydim. Hayvanların sel altında kaldığını görünce hemen koşup onları çıkarmak istedim. Ağılın bir duvarını yıktım. İki koyun ölmek üzereyken onları kurtardım. Sonra tek tek bütün koyunları ağıldan çıkardım. Ben suya girdiğimde su, koyunların boyunu aşmış göğüs hizama kadar gelmişti. Hayvanlarımızı kurtardık ama bahçelerde büyük zarar var. Daha yeni fideler dikilmişti. Gözle görebildiğimiz tüm tarım arazileri selden etkilendi. Zor durumdayız" diye konuştu.

3 mahallede altyapı çöktü

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek gece boyunca sel bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "3 köyümüz selden etkilendi. Dikili alanlar harap oldu. 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 evimiz su altında kaldı. Ani ve yoğun bir yağış gördük. Üreticilerimiz de çok zor bir gece geçirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Burada ekonomik olarak büyük bir kayıp oluştu. Özellikle altyapı ve üstyapı tamamen bitmiş durumda. Diğer kurumların katkıları ile bu hasarı ortadan kaldıracağız. Yarayı birlikte saracağız. Burada sebzecilik çok önde. Çay havzasındaki en verimli alanlar ürünlerini kaybetti. Üretici büyük ekonomik kayıp yaşayacak" diye konuştu.