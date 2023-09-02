Denizli’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü kamyonun, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü 06 CJE ... plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan kamyon, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E ... plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile kum yüklü kamyon şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve kamyon şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.