Depoları doldurun: Akaryakıta dev gibi bir zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geliyor: Araç sahipleri hafta sonuna dev bir zamla girecek... Yeni zamla birlikte ortalama bir depo yaklaşık 70 TL daha pahalıya dolacak. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirirken araç sahipleri yeni haftaya akaryakıt fiyatlarında az da olsa bir indirimle başlamıştı.

Ancak küçük bir indirimle başlayan hafta dev bir zamla devam ediyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Araç sahipleri hafta sonuna yine yeniden dev bir zamla başlayacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra ( 23 Kasım Cumartesi itibariyle 1 TL 25 Kuruş zam gelecek.

Hatırlanacağı gibi benzinin litre fiyatına 19 Kasım Salı günü itibariyle 62 kuruşluk bir indirim gelmişti.

Motorine gelecek zam sonrası benzin fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir bilgi edinilemedi. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

Zam öncesi Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İşte 22 Kasım Cuma itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,77 TL

Motorin fiyatı: 43,47 TL

LPG fiyatı: 27,21 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,33 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,25 TL

Motorin fiyatı: 43,97 TL

LPG fiyatı: 27,26 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,66 TL

Motorin fiyatı: 44,41 TL

LPG fiyatı: 27,51 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 44,49 TL

LPG fiyatı: 26,96 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,96 TL

Motorin fiyatı: 43,77 TL

LPG fiyatı: 27,01 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,46 TL

Motorin fiyatı: 44,17 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL

Motorin fiyatı: 44,27 TL

LPG fiyatı: 26,94 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,81 TL

Motorin fiyatı: 44,55 TL

LPG fiyatı: 26,69 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,29 TL

Motorin fiyatı: 44,03 TL

LPG fiyatı: 27,09 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,44 TL

Motorin fiyatı: 44,18 TL

LPG fiyatı: 27,73 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,46 TL

Motorin fiyatı: 44,17 TL

LPG fiyatı: 26,86 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin fiyatı: 44,24 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 44,22 TL

LPG fiyatı: 27,58 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,86 TL

Motorin fiyatı: 44,56 TL

LPG fiyatı: 27,82 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama, uluslararası piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor.

ÖTV ve EPDK Payı: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor.

KDV: Son olarak da KDV eklenerek nihai satış fiyatı belirleniyor.

Bu hesaplama sistemi nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını hızla etkiliyor.