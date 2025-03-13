Depoları doldurun... Benzine dev gibi bir zam geliyor

Yeni yılda zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına indirim yağmuru başlamış ve hem motorine hem de benzine peş peşe indirimler gelmişti. Ancak şimdi de indirim fırtınası bitti, zam fırtınası başlıyor. Bu gece yine yeniden dev gibi bir zam bekleniyor. İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı.

Hatırlanacağı gibi motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı.

Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından 4 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1,04 TL'lik 7 Mart Cuma günü itibariyle de benzinin litre fiyatına 2 TL 60 Kuruş daha indirim yapılmıştı. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı ve 8 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 1 TL 35 Kuruş daha indirim yapıldı.

Ancak akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan indirimlere zam molası verildi.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren ( 14 Mart Cuma günü itibariyle ) geçerli olacak şekilde 1 TL 40 Kuruş zam yapılacak.

İşte 13 Mart Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,98 TL

Motorin fiyatı: 46,11 TL

LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,39 TL

Motorin fiyatı: 45,32 TL

LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL

Motorin fiyatı: 46,41 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 47,09 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,28 TL

Motorin fiyatı: 47,40 TL

LPG fiyatı: 28,32 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL

Motorin fiyatı: 46,31 TL

LPG fiyatı: 28,37 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL

Motorin fiyatı: 46,82 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 46,97 TL

LPG fiyatı: 28,30 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,04 TL

Motorin fiyatı: 48,44 TL

LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,42 TL

Motorin fiyatı: 46,52 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,77 TL

Motorin fiyatı: 46,84 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,71 TL

Motorin fiyatı: 46,80 TL

LPG fiyatı: 28,72 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL

Motorin fiyatı: 46,86 TL

LPG fiyatı: 29,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,73 TL

Motorin fiyatı: 46,86 TL

LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 47,49 TL

LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor