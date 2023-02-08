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Deprem bölgesine gidecekler için ek YHT seferi

Deprem bölgesine gidecekler için ek YHT seferi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek Yüksek Hızlı Tren seferi konuldu.

İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı Tren işletilecek. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler Söğütlüçeşme’ den 01.00, 08.00 ve 14.00’ de hareket edecek. Gönüllüler Konya’ da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300’ ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti. Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara’ ya taşındı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’ da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.

Etiketler yht sefer deprem
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