  Deprem fırtınası sonrasında Kandilli'den dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin en tehlikeli fay hatlarından biri olan Yedisu Segmenti’nde yaşanan 4.3’lük sarsıntı, gözleri yeniden Doğu Anadolu’ya çevirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yayımladığı özel bilgi notuyla sismik boşluktaki son durumu analiz etti.

Doğu Anadolu’da son günlerde yaşanan sismik hareketlilik, yer bilimcilerin "en riskli" olarak tanımladığı noktalardan birini, Yedisu Segmenti'ni yeniden gündeme taşıdı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bölgedeki sarsıntılara dair teknik bir bilgi notu paylaşarak vatandaşları ve yetkilileri bilgilendirdi.

26 Nisan 2026 sabahı saat 08:01’de Bingöl-Yedisu yakınlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, sıradan bir sarsıntıdan öte bir anlam taşıyor. Kandilli, bu sarsıntının doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde ve sığ bir odakta gerçekleştiğine dikkat çekti.

Yedisu Segmenti, uzun yıllardır büyük ve yıkıcı bir deprem üretmediği için yer biliminde "sismik boşluk" olarak adlandırılıyor. Bu durum, fayın ciddi miktarda enerji biriktirdiği ve kırılma potansiyelinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

"Öncü deprem" mi? Kandilli’den temkinli tanıt

Bölge halkını tedirgin eden 4.3'lük sarsıntının daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna Kandilli uzmanları şu yanıtı verdi:

"Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalıdır. Ancak bölgedeki güncel sismik aktivite ve olası kümelenme davranışı tarafımızca 7/24 titizlikle takip edilmektedir."

Doğu Anadolu genelinde hareketlilik sürüyor

Açıklamada sadece Bingöl değil; Erzurum (Pasinler) ve Ağrı (Patnos) çevresindeki sarsıntılara da değinildi. Bu depremlerin doğrudan Yedisu üzerinde olmadığı, ancak Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş deformasyon alanının bir parçası olduğu ifade edildi. Kandilli’ye göre bölgedeki tüm bu hareketlilik, Doğu Anadolu’daki aktif tektoniğin ne kadar dinamik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kandilli Rasathanesi, tüm sismik ağın kesintisiz izlendiğini hatırlatarak, vatandaşların sadece resmi ve bilimsel açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

Etiketler Kandilli Rasathanesi Yedisu Fayı sismik boşluk Bingöl depremi Yedisu segmenti Doğu Anadolu Fay Hattı fay hattı deprem riski olan iller
