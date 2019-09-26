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  3. 26 Eylül 2019 16:43

Deprem sonrası Turkcell'den açıklama

İstanbul'da depremin ardından cep telefonu kullanıcılarının arama yapamadıklarına dair şikayetlerin ardından Turkcell, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Deprem sonrası Turkcell'den açıklama
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Şirket, hatlarda yoğunluk olduğunu fakat hizmet dışı kalan bir sahaları bulunmadığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Turkcell'in geçen yıl "hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle" diye reklam yayınladığı ve deprem gibi doğal afetlerde kullanılması planlanan Dronecell'in neden devreye girmediğini sorguladı.

 

 

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deprem , turkcell
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