Deprem sonrası Turkcell'den açıklama

Şirket, hatlarda yoğunluk olduğunu fakat hizmet dışı kalan bir sahaları bulunmadığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Turkcell'in geçen yıl "hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle" diye reklam yayınladığı ve deprem gibi doğal afetlerde kullanılması planlanan Dronecell'in neden devreye girmediğini sorguladı.