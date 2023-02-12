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Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada

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Gaziantep'teki bir hastanede deprem anında hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşirelerin, kuvözleri tuttuğu anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, Devlet Nizam Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarınada yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda panik yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olarak dobebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu. Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememsi için yoğun çaba harcadı.

İHA

Etiketler gaziantep deprem bebek kuvöz hemşire
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