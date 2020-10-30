''Depremden etkilenen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir''

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.
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