''Depremden etkilenen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir''

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.