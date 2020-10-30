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  3. 30 Ekim 2020 18:50

''Depremden etkilenen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir''

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında dileyen vatandaşların camilerde kalabileceğini açıkladı.

''Depremden etkilenen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir''
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.

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