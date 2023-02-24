Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen ve depremi saniyeler öncesinden haber veren sistem tanıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye depreme hazırlık için neler yapılması gerektiği sorusunu sormaya başladı. Yapılan çalışmalar depremin saniyeler öncesinde haber verilebileceğini gösterdi. YTU'da kullanılmaya başlanan sistemle ilgili detayları CNN TÜRK ekibinden Serra Taşkıran Özgür aktardı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen bir yazılım, yaklaşan depremi saniyeler önce haber verebiliyor. O sistemi geliştiren Deprem Uzmanı Süleyman Tunç, CNN TÜRK yayınında yapılan çalışmalanın detaylarını aktardı.