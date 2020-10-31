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  3. 31 Ekim 2020 17:25

Depremle ilgili çirkin paylaşıma tutuklama

Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Depremle ilgili çirkin paylaşıma tutuklama
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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.

İzmir’deki 6.9’luk depremden sonra kan donduran ifadelerİzmir’deki 6.9’luk depremden sonra kan donduran ifadeler

 

DHA

deprem , izmir , provokatör
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