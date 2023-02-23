Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!''

Hatay'da muhabirin mikrofon uzattığı depremzedeler "Çadır yok. Seracılık yaptığımız naylon seralarda kalıyoruz, sabaha yataklarımız ıpıslak oluyor" diyerek isyan etti.

11 ilimizi yerle bir eden ve 43 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinde "yardım" tartışmaları tüm hızıyla sürerken depremin en çok yıkıma yol açtığı illerimizin başında gelen Hatay'da depremzedelerin "çadır yok" isyanı ekranlara böyle yansıdı.

Hatay’da bulunan vatandaşlar da Fox Tv’nin canlı yayınında bölgede çadır eksikliği yaşandığını belirtti.

Bir çadırda 19 kişi yaşadıklarını belirten bir depremzede, “Bir çadırda 19 kişiyiz. Lavabo yok, su yok bir şey yok. Biz seracılık yapıyorduk. Biber ekiyorduk, biberleri koparttık seraları çadır yaptık içinde yatıyoruz. Akşamları terliyor çadır. Sabah uyanınca yataklarımız su olmuş, naylon terliyor buhardan dolayı” dedi.

Sera naylonun altında yaşadıklarını ifade eden bir başka depremzede ise “14-15 gündür böyle yaşıyoruz. Hanımlar kızlar açıkta gidiyor lavaboya. Banyo bile yapmadık hala 2-3 hafta. Hepimizin çadır ihtiyacı var” dedi.